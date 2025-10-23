Българин със 179 кг кокаин е заловен във Франция

Българин със 179 кг кокаин, укрит в ТИР, е бил заловен във Франция, стана ясно днес от брифинг в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ с участието на полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция у нас.

Главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, уточни, че заловеният наркотик не е бил предназначен за Франция. Пратката е част от канал на организирана престъпна група, действала на територията на Европа. Тя се разследва от края на 2022 г., като досега са задържани трима души, и освен кокаин, са заловени още стотици килограми амфетамини и марихуана.

“Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. Към момента са задържани само българи. Стойността на заловените наркотици е милиони. Френските власти оценяват кокаина, открит в българския камион, на 11 млн. евро. Той е бил предназначен за Германия“, разкри Раев.

50-годишният шофьор на камиона с българска регистрация е задържан, френските власти са конфискували камиона. Българинът трябва да плати глоба от над 7 милиона евро, осъден е по бързата процедура на 5 години затвор.

“Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България”, подчерта полицейски комисар Лоран Ърст.