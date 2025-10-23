Арестуваха пореден „кредитен посредник“

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, измамил жена, че ще й съдейства за отпускане на кредит. Ударът е направен в края на февруари в Плевен и София, като на кандидатката бил обещан банков заем в размер на 15 хил. лева. Посредническата „услуга“ на мошеника пък струвала 2 772 лв., срещу които той не свършил, разбира се, нищо от обещаното. От справката за съдимост станало ясно, че е осъждан, но реабилитиран. В съда ще бъде внесено искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.