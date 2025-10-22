Шестима в ареста за пласиране на фалшиви пари

Общо шестима души са задържани в София при съвместни действия на СДВР, ГДБОП и ГДНП срещу фалшифицирането на парични знаци, съобщават от МВР. На 15 октомври в отдел „Икономическа полиция“ е получен сигнал за лица, които прокарват в обращение неистински банкноти от 50 лева на територията на столицата. При проведените оперативно-издирвателни действия за проверка бил спрян лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж, с когото пътували още двама. При последвалата проверка на превозното средство, под предната дясна седалка са намерени и иззети 21 банкноти с номинал 50 лева.

На 17 октомври за проверка бил спрян лек автомобил, шофиран от 25-годишен чужденец, с 22-годишен пътник. Намерени и иззети са 47 банкноти от 200 евро, 2 по 100 евро, една – с номинал 20 евро, 20 банкноти от 50 лева и 6 – с номинал 100 лева. На 21 октомври служители на отдел „Икономическа полиция“ извършили проверка на 69-годишен сръбски гражданин. При личния му обиск са открити и иззети 60 неистински банкноти с номинал от 200 евро и 200 банкноти с номинал 100 евро. От МВР призовават хората да са бдителни при всяко предложение за обмяна на пари.