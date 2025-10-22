Жена връчила куп бижута и пари на „полицай“ срещу парола

Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу участник в поредната „полицейска“ схема за телефонни измами. Както обикновено, разследването е стигнало само до мулето без да засегне организаторите. Един от тях се обадил на възрастната жена със заканата, че ако не му предаде всичкото си злато, ще бъде убита и ще извадят бъбреците й. Последвало второ обаждане от „полицай“, който пък уверил че я пазят, но трябва да събере всичко ценно от дома си – злато и пари, за да не й го вземат престъпниците.

Като повечето „паднали от небето“ жертви жената чинно отърчала на посочения адрес, където трябвало да я посрещне мъж и да й каже парола. Така и станало, срещу което „служителят на реда“ получил бижута за близо 5 хил. лв. плюс 18 хил. лв. кеш. А като разбрали с каква будала си имат работа, мошениците решили да повторят.

По-малко от месец след първия удар сервирали на същата наивница нова дивотия – че ако не иска да изгуби наличните си спестявания в банката, трябва да ги изтегли, понеже имало корумпирани банкови служители. Речено – сторено, жената опразнила сметката си, отнесла и предала пак срещу парола 6 хил. лв. на посочения адрес, който при това бил същият като предишния.