Божанов и Бориславова сезираха прокуратурата за натиск от антикорупционната комисия

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и депутатката от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната касационна прокуратура за извършен неправомерен натиск върху свидетели по делата срещу кмета на варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София Никола Барбутов. В сигнала са посочени твърденията на ключовите свидетели Соня Клисурска и Диан Иванов, че върху тях е оказван натиск от антикорупционната комисия да лъжесвидетелстват.

Според жалба на Клисурска до съда по мярката й за неотклонение, тя е била притискана да „говори“ срещу Никола Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. „От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва ‘свидетел’. Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават“, заявява тя.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си, пък разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: „Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва.“

След отказа му да подпише лъжливи показания, му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел или ще бъде привлечен като обвиняем. Това съобщиха от пресцентъра на ПП с коментара, че антикорупционната комисия действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията. Както и че ако по тези дела има данни за безспорно извършено престъпление, извършителите са служителите и председателят на комисията Антон Славчев.