Ферма за миди без миди разследва европрокуратурата

Измама със средства по Програмата за морско дело и рибарство разследва Европейската прокуратура. Проектът за иновативна ферма за култивирани черни миди край Несебър е одобрен през юли 2020 г. и трябвало да бъде завършен през септември 2021 г. „Дейността“ започнала навреме, но след искане за окончателно плащане проверка на място от Държавен фонд „Земеделие“ установила несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта.

Инспекторите открили само четири гранични буя, маркиращи обекта, докато подводните съоръжения не били проверени заради липса на оборудване. По искане на Европейската прокуратура в началото на този месец следователи и гранични полицаи извършили инспекция на морското дъно с подводни и въздушни дронове на площ от 240 квадратни километра, но вместо миди намерили вече само три повърхностни буя, които дори не били свързани помежду си, а един липсвал.

Подводните видеозаписи не разкриват доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби – на морското дъно имало само пясък. Оказало се още, че експерт от Института по океанология във Варна е посочен като автор на технологичния проект, но разследването показало, че експертът нито го е изготвил, нито го е подписал. За изпълнението на проекта бенефициерът е получил над 280 хил. евро.