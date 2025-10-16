Съдът умува над мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев

Съдебното заседание в Софийски градски съд за разглеждане на молбата на кмета на Варна Благомир Коцев да се измени мярката му за неотклонение стартира. Още в самото начало защитата на Коцев предяви искания за два отвода на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото.

Отводът на съдия Красимира Костова, която е докладчик по делото и председател на съдебния състав е с аргумент, че като бивш съдия в специализирания съд, закрит по времето и по инициатива на “Продължаваме промяната”, тя е предубедена. Освен това става дума за политическо дело, тъй като Благомир Коцев е представител на формацията и според защитата това е дело, в което се преследва представител на опозицията.

Проблем е и участието на прокурора Калин Близнаков в делото, твърди защитата на Коцев. На предишното заседание той е упрекнал адвокатите на Коцев че са въздействали на бившия му заместник Диан Иванов да се откаже от показанията си. Както е известно Иванов оттегли показанията си, като заяви че е бил подложен на натиск от представители на Антикорупционната комисия.

Съдът отхвърли и двете искания. От своя страна прокуратурата внесе 2 тома с нови доказателства, с които защитата на Коцев трябва да се запознае. Отхвърлено бе и искането да бъде разпитан Асен Василев, председател на “Продължаваме промяната” и бивш финансов министър. Искането е заради появата на името му в показания на свидетели, че пари от корупционната схема с участието на Коцев са стигали от до Асен Василев.