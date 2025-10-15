Франция е поискала ареста на четирима българи заради черно тото

Арестът на братята Карен и Юрий Хачатрян е дело на спецоперация на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Националната следствена служба (НСлС), под ръководството на Софийска градска прокуратура. Както е известно тези дни стана ясно, че Карен Хачатрян и брат му са били арестувани във връзка с разследване на корупция в тенис-мачове.

Днес Софийска градска прокуратура (СГС), Национална следствена служба (НСлС) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП-МВР) разкриха оскъдни данни по случая. Арестите са извършени във връзка с европейски заповеди за разследване и в изпълнение на европейските заповеди за задържане, издадени от френските власти. Става въпрос за разследване на организирана престъпна група за корупционни практики и измами, свързани с оторизирани спортни мероприятия.

По настояване на френските власти са задържани четирима мъже с българско гражданство. Някои от тях имат и друго гражданство, уточниха от прокуратурата, но без подробности. Четиримата са с чисто съдебно минало. Все още няма конкретна информация за какъв точно спорт става въпрос, но се касае за такива, които са част от съответните спортни национални и международни календари на съответните федерации, коментираха от прокуратурата.

Става въпрос за дейност, която е извършвана дълго време, а не еднократен акт – утежнено пране на пари. Липсата на повече подробности се обяснява с искането на френската прокуратура за конфиденциалност и да не се разгласява какви са параметрите на разследването, посочиха от НСлС. „В края на април е постъпила европейската заповед за разследване в координация с Евроджъст, предприети са още тогава мерки, планирани са множество действия по разследването, установяване на имущественото състояние на лицата, които са заподозрени. Предприети са действия при строга конфиденциалност“, разкри говорителят на НСлС Мариан Маринов.