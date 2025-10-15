Корупцията в хасковския КАТ – системна като навсякъде

Схемата за регистрация на автомобил срещу подкуп в „Пътна полиция“ – Хасково е правило, а не изключение. Вчера стана ясно, че при специализирана операция на Областната дирекция на МВР и дирекция „Вътрешна сигурност“ са задържани полицейски служители, които прибирали пари в съучастие с частна фирма със сходна дейност. Оказва се, че схемата е работила необезпокоявано почти година при двама директори на хасковската полиция.

Днес от прокуратурата съобщиха официално кои са привлечени като обвиняеми. Единият е полицейски служител в сектор „Пътна полиция“, който системно искал и получавал рушвети за неправомерна регистрация на коли. Неговите задължения включвали извършването на проверка за съответствие на номерата на двигател, рама и година на производство на автомобили с посочените в документите. Той трябвало да следи и за неизправности на колите при преминаване на техническия преглед. Тъкмо това обаче катаджията не правел или го вършел формално срещу подкупи.

Обвинена е като помагач и жена, която осъществявала контакт със собствениците или ползватели на автомобили с неизправности или нередовни документи. Тя работела в помещение, каквито има до всеки КАТ, и предлагала услуги за попълване на документи за регистрация. Според събраните до момента доказателства жената определяла цена на услугата за регистрация на автомобили с неизправности или нередовни документи, като начислявала и дела на полицая.