Удар на ГДБОП: Задържаха 8 кила метамфетамин за 560 бона

Антимафиоти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха мъж с над 8 килограма метамфетамин, информираха днес от МВР. Специализираната полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на област Ямбол на 10 октомври, уточниха от министерството.

Антимафиотите спрели автомобил, управляван от 42-годишен мъж. На задната седалка на превозното средство са намерени 9 прозрачни бели найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК. С постановление на наблюдаващия пр