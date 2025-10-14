Сарафов захапа Мирослава Тодорова, че бави дело срещу него

Борислав Сарафов поиска отвод на съдийката от Софийски градски съд Мирослава Тодорова заради бавенето на дело срещу отказ на специалния прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство по материалите на БОЕЦ от архива на Петьо Петров – Еврото. Искането е Сарафов да бъде разследван за участие в схемата „Осемте джуджета“, за осуетяване на разследвания, както и за имотното състояние на семейството му, включително плащанията от дружествата „Елидис“ и „Юнион Ивкони“.

Материалите са изпратени на специалния прокурор Даниела Талева с правомощия да разследва шефа на държавното обвинение, но тя разбира се отказва. Отказът е обжалван пред съда и делото е разпределено на Мирослава Тодорова, но произнасяне в едномесечния законов срок няма. Сега Сарафов сочи три основания за отвода на Тодорова, която е бивша председателка на Съюза на съдиите в България.

Първото е, че Тодорова не се е произнесла по жалбата вече повече от 3 месеца. На второ място са посочени изнесените от БОЕЦ данни и подадените въз основа на тях сигнали до Талева, в които имало копия от документи от дисциплинарно производство спрямо Мирослава Тодорова. Според Сарафов е недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване. На трето място са посочени серия негативни за Сарафов публични изяви на Тодорова, сред които и призив за принудителното му отстраняване от заеманата длъжност.