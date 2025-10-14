Президентът отхвърли промените в закона за ДАНС

Промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), приети от мнозинството в Народното събрание на 2 октомври, бяха върнати днес от президента Румен Радев за ново обсъждане. Както е известно, с тези промени беше иззето правомощието му по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията, като то беше възложено в бъдеще на парламента, уточниха от администрацията на Радев.

В мотивите за връщането на закона се посочва, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. „По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса“, се казва в мотивите.

Президентът припомня, че преди 12 години правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС за първи път беше възложено на парламента, но това доведе до обществен скандал. Както е известно, в деня на обнародване на поправките на 14 юни 2013 г., депутатите избраха Делян Пеевски за председател на ДАНС. Това доведе до бурни протести в цялата страна. Решението на парламента беше отменено, като бе възстановено отнетото правомощие на президента.

Законът за изменение на Закона за ДАНС, приет на 2 октомври т.г. не предлага каквито е да било гаранции, че парламентът няма да действа и в бъдеще по аналогичен начин, се посочва в съобщението на президенството. Оспорени са още и мотивите на вносителите на законопроекта, че изборът на председател на ДАНС от Народното събрание „ще бъде гаранция за стабилност и предвидимост, както и за обществено доверие“. „Напротив, опитът от последните години сочи, че при кадровите си решения Народното събрание или бездейства с години, или действа в нарушение на Конституцията. Именно заради поведението на Народното събрание принципът на мандатност на редица висши държавни длъжности, който е основен стълб на демократичното управление, понастоящем у нас е тежко компрометиран. С поверяване на решенията за избиране и за освобождаване на председателя на ДАНС на Народното събрание съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на председателя на ДАНС в нарушение на принципа за мандатност“, се посочва в позицията на президента Румен Радев.