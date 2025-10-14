„Вътрешна сигурност“ изтръска КАТ-Хасково от корумпета

„Пътна полиция“ очевидно продължава да се бори за приза „най-корумпирано звено на МВР“. Днес стана известно, че служители от „Пътна полиция“ – Хасково са били задържани при специализирана операция на Областната дирекция на МВР и дирекция „Вътрешна сигурност“.

Според неофициална засега информация се извършват лични обиски и изземвания от служители. Най-вероятно се разследва схема с регистрация на автомобили.

Сред задържаните е мъж, който е вземал пари от гражданите и ги е давал на полицаите, за да регистрират автомобил. Схемата е работила почти година. По неофициална информация са намерени и пари.

Заради акцията регистрацията на автомобили в сектор „Пътна полиция“ Хасково в момента е преустановена.