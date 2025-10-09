Четирима обвинени за измами с еротичен сайт и пране на пари

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение.

Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив. На 7 октомври е проведена специализирана полицейска операция, при която са били иззети пари – в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки.

По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара. Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др.

Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления. Мъжете са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 10 октомври Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ прямо тях.