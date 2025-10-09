ВАС най-сетне с номинация за временен председател

Върховният административен съд най-сетне е с номинация за заместник-председател след края на мандата на Георги Чолаков. Постът на изпълняваща функциите поема ръководителката на Първа колегия Мариника Чернева, която е дала съгласие за това в отговор на запитването от съдийската колегия на Висшия съдебен. Така личното съгласие на Чернева преодоля отказът на пленума на ВАС да избере временен председател, след като кадровият орган предложи това.

Съдиите отказаха с аргумента че нямат такова правомощие сред посочените в Закона за съдебната власт. Пленумът може да изслуша кандидатите за председател на съда, да изрази становище за кандидатурите, както и да издигне такива при вече открита процедура за избор на административен ръководител, каквато засега няма. Определянето на изпълняващия функциите председател на съда е обаче работа на съдийската колегия на ВСС, реши пленумът, връщайки топката у ВСС.

Колизията възникна заради промяната в съдебния закон, съгласно която при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, който не може обаче да прави това повече от 6 месеца без значение дали е имало прекъсвания.

Прокурорската колегия на ВСС буквално отсвири това законово изискване, приемайки че на новата разпоредба не е придадена обратна сила, поради което тя не се отнася до заварените случаи, какъвто е този с Борислав Сарафов, оглавил прокуратурата „временно“ след изгонването на Иван Гешев. Георги Чолаков пък излезе в отпуск, след което ръководството на ВАС беше поето временно от двамата титулярни заместник-председатели – Мариника Чернева и Любомир Гайдов. Съгласието на Чернева да остане за постоянно изпълняваща функциите е в тон с принципа на старшинството.