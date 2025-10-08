Морфов е бил незаконно уволнен от НТ „Иван Вазов“

Софийският градски съд (СГС) потвърди днес решението на първоинстанционния Софийски районен съд (СРС), че Александър Морфов е бил незаконно уволнен като главен режисьор на Народния театър „Иван Вазов“ от директора Васил Василев.

Както е известно, Морфов беше уволнен от Народния театър в началото на 2023 година. Скандалът между него и директора на театъра Васил Василев избухна още през есента на 2022 г., когато бившият пиар на ДПС Велислава Кръстева беше назначена за завеждащ „Връзки с обществеността“ в театъра. Главният режисьор Александър Морфов реагира тогава, като надраска на вратата на кабинета „ДПС“ и „Изчезвай“, а на вратата на директорския кабинет написа „Официален офис на ДПС“.

Василев уволни дисциплинарно Морфов за нарушение на трудовата дисциплина, уронване на доброто име на Народния театър и нелоялност към работодателя. Едно от основанията му за това решение бе, че главният режисьор не се явил на работа в три поредни дни – 9,10 и 11 януари 2023 година.

СГС реши, че главният режисьор има основно художествено-творчески функции, а с тях е натоварен персонал с ненормирано работно време и не може да се търси отговорност от Морфов за това, че не е бил на работа в три конкретни дни. Според съда режисьорът не е уронил доброто име на работодателя си с надписа на кабинета на директора Васил Василев, тъй като е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. Според СГС дори да е имало нарушение, дисциплинарното наказание „уволнение“ е прекомерно.

Уволнението на Морфов бе отменено през есента на миналата година от Софийския районен съд. Ръководството на „народния театър обжалва решението, което сега е потвърдено и от СГС. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.