Ивелин Михайлов: Борисов ме изнудваше за ВЕИ парк във Ветрино

Натиск отстрана на Бойко Борисов за строителство на ВЕИ парк в община Ветрино е оказван върху лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов. Той окачестви пред журналисти поведението на лидера на ГЕРБ като изнудване, след като преди това спомена за него от парламентарната трибуна във връзка с скандала около статията на „The Wall Street Journal“ за опит на Борисов да спазари с американците отпадане на санкциите „Магнитски“ върху Владислав Горанов и Делян Пеевски.

Според Михайлов Борисов лобирал от името на сръбския премиер Ана Бърнабич за разполагане на ветрогенератори на територията на три български общини. Очевидно става въпрос за периода, в който Ивелин Михайлов организира отпор срещу изграждането на ВЕИ мощности близо да свързания с него комплекс „Исторически парк“.

„Преди да влезна в политиката бях изнудван от лидера на ГЕРБ заради външен интерес. Той ме беше повикал в централата на ГЕРБ през пролетта на 2023 г., за да ми каже, че в община Ветрино трябва да се сложат ветрогенераторни перки, защото сръбската премиерша го помолила за това нещо. Подавал съм сигнали по този казус до компетентните органи, но никоя институция не е предприела нищо“, увери Ивелин Михайлов.