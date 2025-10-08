Засилват НК срещу престъпленията с отпадъци

Работна група в Министерството на правосъдието пише проект на промени в Наказателния кодекс, свързани с незаконното управление на отпадъци. Новината съобщи ресорният министър Георги Георгиев по време на форума „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“, организиран от Центъра за изследване на демокрацията. Новите текстове ще обхванат незаконното събиране, транспортиране, третиране и превоз на отпадъци, както и контрола върху последващите дейности.

Георгиев увери, че България работи съвместно с европейски партньори и университетски експерти по модернизация на наказателното право, така че страната да има ефективни инструменти за противодействие на престъпленията в сектора. В присъствието на столичния кмет Васил Терзиев министърът се позова на кризата с боклука в столичните райони „Красно село“ и „Люлин“, подчертавайки че когато институциите спорят, печелят престъпниците“.

В Наказателния кодекс има уредени престъпни състави във връзка с отпадъците, но прилагането им е съдебна екзотика. Най-шумното дело започна през 2021 г., когато тогавашната спецпрокуратура внесе обвинителен акт срещу братятя Бобокови. Обвиненията бяха за това, че са ръководили организирана престъпна група, чрез която в период от около пет години с користна цел са извършили престъпление по служба, лъжливо документиране, управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, както и трансграничен превоз на опасни отпадъци в нарушение на установения ред. Делото тръгна в съда едва това лято.