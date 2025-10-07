Столичен общински съветник провокира МВР, то отговори

Вътрешното министерство продължава да работи по случая със запалените през юли в столицата камиони за събиране на отпадъци с турска регистрация. Това коментираха от пресцентъра на МВР, като повод за уточнението е заявление на общински съветник от София, че министерството укрива или въобще не работи по случая.

Във връзка с опитите за политически спекулации, направени тази сутрин от страна на общински съветник от София, МВР тиражира уточнение по случая. Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай „със запалени камиони в София в края на юли“, пише в съобщение на ведомството.

Инцидентът е от 29 юли, като около 03.10 часа в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. „Околовръстен път“. Изпратените екипи на полицията и пожарната са потушили огъня. Засегнати били 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера. Камионите са се намирали на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство по описа на Осмо РУ по чл. 330, ал. 1 от НК. Иззети са веществени доказателства, се посочва в уточнението на МВР.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

Пресцентърът на МВР призовава да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели, за да не се възпрепятстват действията по текущи разследвания.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата, пише в съобщението.