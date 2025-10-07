Оставиха в ареста двамата от „Автомобилна администрация“

Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от шофьорите, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

В определението си съдът посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че Георгиев и Борисов са извършили престъпления, за които са обвинени. Съдиите отхвърлиха доводите на защитата в полза на клиентите им. Според адвокат Емануил Йорданов няма достатъчно доказателства,а първоинстанционният съд е взел решението си на база обществения натиск. Не бил отчел също така и чистото им съдебно минало.

Чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпления, прецени съдът. Магистратите подчертаха, че двамата са били доста упорити, тъй като са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.

От прокуратурата обясниха, че обвинението ще бъде прецизирано, но на този етап е достатъчно ясно. Стана известно, че един от шофьорите е записал на телефона си как му е искан подкуп. Обвиняемите го накарали да го изтрие, но той го запазил и в момента се прави експертиза на устройството.