ВСС тепърва ще пита себе си за свръхмандата на Сарафов

Вместо да отстоява позицията за изтеклия 6-месечен срок за временно изпълняване на председателските функции начело на двете върховни съдилища и прокуратурата, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет тепърва ще иска от Пленума на ВСС автентично тълкуване на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, с който беше въведен максимален 6-месечен срок за изпълнение на функциите на тримата големи.

Кадровиците затънаха в спорове относно приложението на тази разпоредба, за която съдийската колегия уж беше приела че се отнася за заварените случаи, а прокурорската – обратното. Оказа се обаче, че съдиите в кадровия орган не са на едно мнение, а удобно са си затраяли по този въпрос, искайки от Пленума на ВАС да излъчи временен председател след излизането на Георги Чолаков в отпуск след края на мандата. А понеже Пленумът на ВАС отказа да го направи с аргумента за липса на такива правомощия, кадровиците ще питат съдиите по реда на старшинството кой иска да го оглави като изпълняващ функциите.

Така след престрелките от последните дни между висшите ръководства на прокуратурата и съда относно статута на Борислав Сарафов казусът остава висящ в негова и на покровителите му полза. Защото е ясно че при тълкуване отстрана на пленума на ВСС, чийто мандат също е отдавна изтекъл, всички прокурори ще застанат зад Сарафов, докато сред съдиите има разделение.