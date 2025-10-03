Нови обвинения връхлитат кмета на община Минерални бани

Прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев заяви днес в Хасково, че срещу кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер ще бъдат повдигнати нови обвинения. Както е известно, прокуратурата иска остраняването на Искендер от длъжност във връзка с водено срещу него разследване.

Кметът вече е с повдигнати обвинения за престъпна дейност с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева. Новите обвинения, за които има събрани доказателства и по които ще бъдат повдигнати обвинения, са за разпореждане с общински парични средства по неправомерен ред за плащане на търговски дружество. Те се изясняват и прецизират все още, заяви прокурор Ангел Кънев.

Делото за исканото отстраняване от длъжност на Искендер днес беше отложено от съда за втори път и насрочено за друга дата. Причината, както и на предишния процес, е невъзможността кметът да се яви лично в зала заради влошеното си здравословно състояние. На 28-и септември той бе приет в болница, където се лекува и в момента. Информацията беше дадена в съдебна зала от защитника му адвокат Димитър Димитров и потвърдена от прокурора след направена проверка в МБАЛ Хасково през вчерашния ден.

Към настоящия момент Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е с обвинения за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.