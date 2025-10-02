Опасното време събра институциите на съвещание в МВР

Вътрешният министър Даниел Митов днес свика съвещание за готовността на институциите да реагират при усложняващата се метеорологичната обстановка. Освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила официална информация от Европейската система за наводнения за очаквано усложнение на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната, заяви Митов.

МВР-шефът заяви, че очаква в оперативен порядък да се направи преглед на готовността и силите за действия, така че да се гарантира безопасността на хората и да се ограничат последиците. „Този преглед ще ни даде възможност да си изясним каква е ситуацията, средствата и възможностите и за бъдеще“, каза Митов.

Според първоначалния план за съвещанието Министерството на околната среда и водите и Национален институт по метеорология и хидрология трябва да представят актуална информация за обстановката. Министерството на земеделието и храните ще представят състоянието на напоителната система. Министерството на регионалното устройство пък ще да де информация за осигуряването на планинските проходи и пътните артерии. Ресорното министерство ще представи доклад за обезпечаването на железопътния транспорт. Министерството на енергетиката ще докладва за осигуряването на непрекъснатост на енерго доставките. Готовността и реакцията за наблюдения на критичните места по общини е темата на Националното сдружение на общините. По линия на МВР- отговорностите за действие при усложнение, ранно предупреждение и оповестяване са концентрирани върху дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението“ и областите дирекции на МВР в страната.

Днес е в сила жълт и оранжев код за опасно време в почти цялата страна. Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен в областите Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково.

Жълт код за опасно време и силни дъждове е в сила за областите София град, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, в Плевен, Велико Търново, част от Ловеч, Габрово, част от Пловдив, в Стара Загора, Сливен и част от Хасково. Жълт код за потенциално опасно време и силен вятър е обявен в Източна България. Той е в сила за областите: Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас и Ямбол.

През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Обявен е жълт и оранжев код за значителни валежи в цяла България за петък (3 октомври), предупреждават от НИМХ.