Невероятно – от пустинна суша до готовност за наводнения

След като в продължение на месеци пустинна суша метеоролозите даваха абсолютно неадекватни прогнози за очаквани превалявания, отвчера взеха да се роят такива за предстоящи наводнения. Стигна се до работно съвещание във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка, свикано в МВР от вътрешният министър Даниел Митов.

„Освен прогнозите на синоптиците, в националния оперативен център е постъпила информация от Европейската система за осведоменост за наводненията (EFAS) за очаквано усложнение на 3 октомври в някои области. Ще бъде обсъдена готовността на институциите и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението. Министерството на околната среда и водите, съответно Националният институт по метеорология и хидрология ще представят актуалната информация за обстановката и прогноза за високи речни нива., от Министерство на земеделието за състоянието на напоителната система, каналите, от Министерство на регионалното развитие – доклад за осигуряване на планинските проходи и основните пътни артерии. Обезпечаване на непрекъснатост на железопътния транспорт и съобщенията е темата за доклад на ресорното министерство“, обяви Митов.

По въпросите за аварийната защита на електропроводите и осигуряване на непрекъснатост на енергодоставките ще докладва Министерството на енергетиката. Готовността за реакции и наблюдение на критичните места по общини и населени места е темата на Националното сдружение на общините. По линия на МВР – отговорностите за действия при усложнена обстановка – ранно предупреждение, оповестяване са концентрирани върху ГДПБЗН и областните дирекции на МВР в страната“, каза още Митов.

Според данните на МВР при осъществени от тях проверки са идентифицирани 507 места в речните корита с нарушена проводимост. Тази информация ще бъде предоставена на структурите на ГДПБЗН, които координирано с Националното сдружение на общините в Република България и с местните власти да организират наблюдение на критичните райони с цел бърза реакция при необходимост.

Участниците в работното съвещание се обединиха около следните решения: Всички министерства, ведомства, областни управи и общини да прегледат още веднъж плановете си за защита при бедствия в частта наводнения и обилни валежи, като акцентират върху готовността за незабавното им активиране като с особена сила това важи за структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Областните дирекции на МВР в страната. Да обърнат внимание на членовете на съответните оперативни щабове за техните ангажименти, както и на наблюдението на критичните участъци по места. При необходимост от свикване на Националния оперативен щаб, съответните длъжностни лица да имат готовност да се включат своевременно в неговата работа. Щабът ще бъде ситуиран в сградата на Министерството на вътрешните работи.

В срещата участваха вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на енергетиката Жечо Станков, заместник-министри, представители на Националното сдружение на общините в Република България и Националния институт по метеорология и хидрология. Присъстваха още главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, началникът на Националния оперативен център на ГДПБЗН комисар Калоян Дончев и Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи.