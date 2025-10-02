Засилват надзора над кредитните институции

Публикувани за обществено обсъждане промени в Закона за кредитните институции допълват националната правна рамка за пруденциален надзор съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2024/1619 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година относно надзорните

правомощия, санкциите, клоновете от трети държави и рисковете от екологичен, социален и управленски характер.

Измененията имат цел осигуряване на независимостта на надзорните органи на кредитните институции; укрепване на основаната на риска капиталова рамка без значително увеличаване на капиталовите изисквания като цяло; насочване на вниманието в по-голяма степен върху рисковете с екологичен, социален и управленски характер в пруденциалната уредба; допълнително хармонизиране на надзорните правомощия и инструменти; и намаляване на

административните разходи на кредитните институции и на инвестиционните

посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти.

Редом с изчистване на взаимодействието между функциите на ЕЦБ и БНБ по упражняване на пруденциален надзор се създава нов раздел „Независимост по отношение на надзора върху банките“, в който се доразвиват и допълват изискванията за независимост на служители и членове на Управителният съвет на Българската народна банка. Въвеждат правила, които да гарантират

независимост и прозрачност на централната банка в качеството ѝ на компетентен орган за банков надзор.

За целта в законопроекта е предложена дефиниция на „служители на БНБ“, а именно: „служители на длъжности, свързани със създаване, придобиване или ползване на информация за

целите на банковия надзор или във връзка с него“. Управителният съвет на БНБ

определя длъжностите, в чиито функции попадат тези дейности. Тези правила не се

прилагат по отношение на управителя на БНБ в съответствие с изричен текст от

директивата и предвид наличието на правила по отношение на него в Устава на

Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

С допълнение в Закона за Българската народна банка е предвидена максимална

продължителност (без ограничение на каква длъжност) на мандатите на членовете на

УС на БНБ от най-много 14 години. Регламентирана е забрана за търгуване с

финансови инструменти, емитирани от или реферирани към поднадзорни лица и

забрана за наемане или сключване на споразумения за предоставяне на професионални

услуги за определен период от време („период на спиране“) с институции, в които

съответно лице е участвало пряко в надзора или във вземането на решения, като са

предвидени и ограничения за достъп до поверителна и чувствителна информация по

време на периода на спиране. Уредено е и задължение за подаване на декларация за

интереси, без да се засягат изискванията за подаване на имуществени декларации

съгласно другите нормативни актове.

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения, включително в Закона за пазарите на финансови инструменти, относно условията и реда за извършване на оценки за надеждност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките и в инвестиционните посредници. Промените надграждат и развиват съществуващия режим, като засилват отговорността на тези институции за осигуряване наличието на знания, умения и опит на тези лица, както и за гарантиране на разнообразие в качествата и професионалния опит на състава на ръководните органи.