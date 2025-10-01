По-високи такси за услуги при земеделските земи

Поскъпване на административните услуги за собствениците на земеделски земи въвеждат промени в нова Тарифа за таксите, събирани от земеделските служби към Министерството на земеделието. Досегашните 1,50 лв. – 2,50 лв. за издаване на препис/и от решение на поземлената комисия или общинската служба по земеделие, са заменени с единна такса в размер 10 евро независимо от броя на имотите. Таксата за установяване на промяна в начина на трайно ползване е увеличена от 30 лв. на 25 евро, а за удостоверение за реституционни претенции – от 10 лв. на 15 евро.

Премахват се все пак таксите за заверяване на оценки на земеделски земи, за разглеждане на заявления за включване в списъка на вещите лица, както и за издаването на талон за аренда и наем. По висящите производства, образувани по заявления, подадени преди влизането в сила на това постановление, таксите ще се заплащат в досегашните размери. През юли бяха увеличени вече таксите, свързани с промяна на предназначението на земеделските земи.