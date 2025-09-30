Прокуратурата подхвана измами с жилища „на зелено“ в столицата

Софийска районна прокуратура е започнала досъдебно производство във връзка с голяма имотна измама с жилища, закупени на „зелено“ в София. Това се е случило след проверка по повод публикации в медиите за сключване на предварителни договори с обещание за закупуване на апартаменти след изграждането им, като в последствие договорите са били развалени, а клиентите са претърпели сериозни имуществени щети.

Говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев информира днес, че в СРП са постъпили няколко сигнала по темата. След проверка и анализ на материалите, наблюдаващият прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление.

“ СРП образува досъдебно производство, за това че през периода 2021 – 2024 г. с цел с цел имотна облага е възбудено заблуждение в множество лица, като в резултат е причинена имуществена вреда в особено големи размери, като случаят е особено тежък. В рамките на разследването е оказано и вече са възложени съответните действия. Изискани са документи и са възложени проверки на множество институции“, съобщи Николаев.

На НАП е възложено провеждането и извършването на ревизия на 5 дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица. На КЗП е възложено да бъде извършена проверка относно наличието на неравноправни клаузи при сключването на договора. На ДНСК е възложено проверка на строителните книжа и установяване на етапа, който е завършен обекта по документи, както и евентуални нарушения. На ДАНС е възложено проверка на всички транзакции, доколкото се касае за множество суми в големи размери и блокиране на транзации. Разследването е възможено на СДВР.

Началникът на сектор „Индустрия и строителство“ от отдел „Икономическа полиция“ към СДВР Делян Динев коментира, че досъдебното производство е на доста ранен етап. „Най-вече работим по незабавното установяване на пострадали лица, провеждане на процесуално следствени действия, разпити, в хода на които следва да изясним профила на дружества, които са посочени в сигнала, свързаните лица с тях, да установим още пострадали. Ще обърнем внимание на механизма на извършване на престъплението, на финансови потоци и установяване на предварителни такива, ще бъдат предприети мерки“, добави Динев.

Скандалът избухна преди дни, като стана известно, че десетки клиенти са платили авансово през 2021 и 2022 г. за покупка на апартаменти в жилищен комплекс край софийския парк „Възраждане“. Договорите им обаче едностранно са били пректратени от компанията „Грийнлайф Пропърти“ ЕООД с мотив „стопанска непоносимост“. Клиентите са получили уведомления, че фирмата не е в състояние да довърши обекта, поради което се оттегля от договарите. Няколко седмици преди това, дружеството разпродава 150 платени авансово апартаменти на новосъздаденото акционерно дружество „Резидиа груп“ АД.