Двама души са открити мъртви в хамбар на кораб в порт Бургас

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM. Телата им са открити тази нощ, когато e започнала обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Мъжете са били открити в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании. Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.

Случаят се разследва.