Съдебната власт иска 18 % скок на заплатите в първия евро бюджет

Обратно на съветите на Международния валутен фонд за съкращаване на публичните разходи Висшият съдебен съвет поиска за пореден път шоков скок на заплатите за следващата бюджетна година. На свое заседание пленумът на кадровия орган одобри проект на съдебен бюджет за догодина, който предвижда 18 % ръст на възнагражденията, който бил изчислен по модел за динамиката на измененията в размера на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните години.

Така увеличението надува разходната част на съдебния бюджет за догодина до над 996 млн. евро, а прогнозите за следващите 2 години са съответно 1 млрд. и 43 млн. евро, и 1 млрд. и 142 млн. евро. Субсидията за съдебната власт от държавния бюджет пък се очертава твърдо да е милиардна в следващите години, като заложените собствени приходи са малко над 61 млн. евро за всяка от трите години. В действащия бюджет те бяха надути до 150 млн. лв., но се оказаха далеч над реалните постъпления по това перо, което сега е свито. Това не пречи в проектобюджета да са заложени над 42 млн. евро за допълнителни възнаграждения за натовареност, както и близо 6 млн. лв. за разкриване на повече от 150 нови щата.