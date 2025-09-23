Крипто миньори копали с краден ток за цял град

Районна прокуратура-Търговище води разследване за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа на ферма за копаене на крипто активи край град Омуртаг. Предприемачите били спипани при съвместна проверка на полицията и служители на енергийния оператор, които локализирали теча в бивш шивашки цех в землището на село Величка.

Оказало се, че той е присъединен към електропреносната мрежа с два трафопоста, чиято мощност е достатъчна за захранване с електрическа енергия на малък град. В бившия шивашки цех са намерени 90 броя компютърни конфигурации, за които е установено, че се използват за „копаене“ („mining”) на криптовалута. Помещението е оборудвано с необходимата охлаждаща техника, шумоизолация и маскировка, която да не привлича внимание и подозрения относно дейността на предприятието.