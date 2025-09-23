Адв. Велимир Атанасов: Нотариуса ме накара да свидетелствам срещу Еврото

Адвокат Велимир Атанасов бил склонен от Мартин Божанов – Нотариуса да свидетелства срещу Петьо Петров – Еврото по делото „Осемте джуджета“. Това каза Атанасов пред Софийски градски съд като свидетел по друго дело – срещу прокурор Константин Сулев, когото съдят за това че извършил престъпление по служба, понеже повдигнал обвинение Еврото.

Тезата на обвинението срещу Сулев е, че го направил в полза на бившия си шеф Иван Гешев, който искал да дискредитира както фамозния със задкулисните си влияния в съдебната система бивш следовател, така и определени магистрати. Сулев е обвинен и за разпореденото от него принудително довеждане и последвало обвинение за Кристиян Христов, с което целял да запуши устата му предвид заявената от него пресконференция, с която до изобличи Гешев.

След свалянето на Гешев, изчезването на Еврото и убийството на Нотариуса показанията на Велимир Атанасов се оказаха пределно пестеливи съобразно актуалната обстановка. Оказа се, че той бил жертва на всички тях, попадайки уж случайно в обсега на влиянието им. Започнало се с делото за развод между Пепи Еврото и бившата вече негова съпруга Любена Петрова, която Атанасов представлявал в съда.