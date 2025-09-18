DEA обучава МВР как да се бори с трафика на фентанил

DEA натиска МВР за международен златен стандарт в лабораторните изпитания

DEA (Агенция за борба с наркотиците на САЩ) и МВР започнаха реализацията на поредица от инициативи, които целят да се подобри способността на България да засича и съответно да неутрализира трафика на фентанил и други синтетични опиоиди.

От МВР информираха, че в продължение на два дни старши съдебен химик от DEA Джонатан Дъфи е обучил експерти-химици от МВР и Агенция „Митници“ как да използват бързи, надеждни и безопасни методи за тестване на фентанил. Д-р Дъфи е провел и лабораторен практически преглед с българските специалисти, предоставяйки ключови насоки за постигане на

акредитация по ISO/IEC 17025 – международен златен стандарт,

удостоверяващ точността на лабораторните изпитвания, се посочва в съобщението на МВР.

„Фентанилът е разрушителен за обществата както в Съединените щати, така и в България. Гордеем се, че подобряваме способността на нашите български партньори да предотвратяват навлизането на опасни наркотици в страната – или тяхното транспортиране към други държави, включително и към САЩ“, коментира временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл.

Според аташето на DEA за България Скот Капороси най-съвременните методи за тестване дават възможност за по-сериозно съдебно преследване, по-добро разбиране на това къде е мястото на България в глобалната верига за доставка на наркотици и също така

умение да се идентифицира произходът на трафика.

Това е жизненоважен инструмент за местните правоохранителни органи, който им помага да бъдат една крачка пред контрабандистите, отбеляза Капороси.

Вътрешният министър Даниел Митов поздрави организаторите и участниците в двудневната обучителна програма. Той потвърди ангажимента на министерството активно да противодейства на трафика и разпространението на наркотици. МВР е решено да бъде надеждна бариера срещу проникването на фентанила в цяла Европа, заяви Митов.

През изминалата година сътрудничеството между DEA и българските правоохранителни органи доведе до значителен ръст на изземванията на тези опасни вещества и до успешни съвместни разследвания, насочени срещу трафиканти.

Какво трябва да знаем за този опасен наркотик? Фентанилът е синтетичен опиоид, който е 50 пъти по-силен от хероина и 100 пъти по-силен от морфина и дори и най-минимални дози може да доведе до спиране на дихателната дейност. Според DEA, дори и само два милиграма фентанил могат да причинят смъртта на човек.

САЩ преживя опиоидна криза, в основата на която беше фентанилът. През 2021 г. в САЩ от свръхдоза наркотици са починали 108 000 души, което е със 17% повече, отколкото в предходната година.

От разследване на Ройтерс от 2024 г. стана известно, че опитите на администрациите на Байдън и първата администрация на Тръмп да прекъснат веригата за доставки на фентанил са се провалили. Въпреки това вече има

тентенция за намаляване на смъртните случаи,

като заслугата за това е на лекарството налоксон. За първи път от започнатата през 70-те години на миналия век война срещу дрогата , в САЩ се наблюдава устойчиво и рязко намаляване на смъртните случаи от свръхдоза. Причина за това са големите инвестиции в програми за обществено здравеопазване и използването на налоксон като мощен антидот при свръхдоза.

Така статистиката на Центровете за контрол и превенция на заболяванията за смъртните случаи от свръхдоза за всички лекарства през 2024 г. отчете, че те са намалели с 25% до 84 000 в сравнение със същия период година по-рано. Спадът в смъртните случаи при синтетичните опиоиди, повечето от които се дължат на предозиране с фентанил, също е рязък – през същия период смъртните случаи от синтетични опиоиди са намалели с 33% до 52 400.

През юли т.г. ГДБОП задържа в Търговище и Монтана над 2 кг фентанил, което показва, че опасната дрога вече шета из наркопазара у нас. „На наркопазара у нас вече се появява фентанил. Работим и със службата за противодействие на наркотици в САЩ и черпим опит с тях“, съобщи тогава директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.