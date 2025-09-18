Ушев поема делото за ареста на Благомир Коцев

Състав начело с бившия председател на закрития вече Апелативен специализиран съд Георги Ушев, ще разглежда жалбата срещу наложената на варненския кмет Благомир Коцев мярка за неотклонение „задържане под стража“. Заседанието в Софийския апелативен съд е насрочено за 23 септември, като разпределението на делото неминуемо ще предизвика недоволството на защитата и политическите съратници на Коцев от ПП-ДБ.

Преразпределението и отлагането на заседанието се наложи заради отвод на предишния апелативен състав, който написа ядовити мотиви срещу обществените реакции по делото. В същия тон влезе и Асоциацията на прокурорите в България, според която процесът е станал поле на политически сблъсък, в който е премината границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието. От казионната прокурорска асоциация, която брани неизменно статуквото, призовават политиците „да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите, като добавят, че мястото на правосъдието е в съдебната зала, а не в телевизионните студия и социалните мрежи“.