Оставиха прокурорския син с 50-те кг марихуана в ареста

Съдът във Варна взе мярка „задържане под стража“ за Николай Маджаров (31 г.), хванат с 50 кг марихуана в бургаското село Драка. Както е известно, Николай е син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова.

На 18 септември съдът във Варна разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на Николай Маджаров. Той е обвинен в държане на значителни количества наркотични вещества. При претърсването са иззети 45 625,06 г зелена маса и 7655,10 г тревиста маса. Точните количества ще бъдат уточнени след назначената експертиза, но според прокуратурата те са „съществени“.

Прокуратурата настоя за постоянен арест, а защитата поиска по-лека мярка – домашен арест, парична гаранция или подписка. „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка“, заяви самият Маджаров. Защитата му обяви, че той още в момента на задържането си е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, мотивира искането си за по-лека мярка адвокат Юлиан Георгиев.

Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това продължил да шофира.