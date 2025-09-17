Серийни отводи по делото срещу сина на Маджарова

Районният съд във Варна поема контрола върху разследването срещу задържания с 50 кг. марихуана син на бургаската прокурорка Валентина Маджарова. Прехвърлянето на четири такива производства за одобрение на протоколи от следствени действия в имоти на Николай Маджаров и на негови близки е по решение на Върховния касационен съд. Причината е отвод на всички съдии от районния съд в Средец с мотива за близки приятелски и колегиални отношения с майката на арестувания Николай Маджаров.

По същата причина не е ясно още кой съд ще разглежда мярката му за неотклонение, която засега е „задържане под стража“. Синът на Маджарова беше спипан с отглежданата при домашни условия дрога при операция на ГДБОП в средецкото село Драка и е с две повдигнати обвинения за наркотици. Майка му пък изживя звездни мигове като шеф на бившата специализирана прокуратура, след закриването на която се прехвърли в апелативната в Бургас.