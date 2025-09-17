Полицаи хванаха на „Дунав -мост“ „муле“ с 55 бона от телефонна измама

Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и колегите им от Главна дирекция „Национална полиция“ и РУ-Пазарджик, успяха вчера за спипат участник в схема за телефонни измами при опита му да напусне страната от ГКПП – Дунав мост в посока Румъния. Задържането е станало по време на проверка на граничния пункт. Граничните полицаи установили, че мъжът пренася сумата от 55 000 лева.

Проведен е разпит, при който мъжът признал, че парите са придобити чрез телефонна измама на възрастен мъж от Пазарджик. Незабавно е бил осъществен контакт с Главна дирекция „Национална полиция“ и Районното управление в Пазарджик. Оказало се, че до този момент в управлението не е получен сигнал от жертва на телефонна измама. Служители на сектор „Криминална полиция“ предприели незабавно усърдни действия за установяване самоличността на измамения. След оперативно- издирвателна работа през цялата нощ полицаите изяснили, че жертвата е 79-годишен жител на областния град. Измамниците го преметнали, че давайки парите, помага за задържането на такава банда.

Преносителят на парите е 41-годишен мъж от Дупница, който е задържан за срок от 24 часа. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. След повдигане на обвинение извършителят е задържан с постановление на наблюдаващ прокурор за срок до 72 часа. Работата по случая продължава.