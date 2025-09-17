Нов правилник оптимизира дейността на Държавен фонд „Земеделие“

Проект на нов устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“ публикува за обществено обсъждане ресорното министерство. Поставените цели са по-висока ефективност, която да подобри и ускори процеса по разглеждане на заявления за подпомагане от бенефициери и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове и от националния бюджет.

През Разплащателната агенция минават средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране в земеделието“, Европейки фонд за морско дело и рибарство, както и националното финансиране за сектора. С въвеждането на ново звено „Европейско сътрудничество и комуникация“ се очаква значително подобрение в координацията с европейските институции, повишаване на институционалната видимост на фонда, както и в навременния обмен на информация, необходим за ефективното управление на европейските средства.