Жесток побойник от кв. „Гео Милев“ се сдоби с обвинение

Софийска районна прокуратура съобщи, че е бил задържан и привлечен като обвиняем извършител на жесток побой. Задържаният е на 30 години от София, който пребил до смърт 41-годишен мъж.

Инцидентът е станал на 14 септември, около 20:00 ч., зад жилищен блок в квартал „Гео Милев“. По информация на разследващите, обвиняемият нападнал 41-годишния мъж с многократни удари с крака в гърба, корема и гърдите. Към момента не е ясна причината.

Пострадалият е със средна телесна повреда – счупени са му четири ребра, а в гръдната кухина се е събрал въздух и е получил пневмоторакс.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда до 6 години лишаване от свобода.

Обвиняемият е криминално проявен и вече е осъждан. Заради опасения, че може да извърши ново престъпление, той е задържан за 72 часа. Наблюдаващ прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за постоянен арест на обвиняемия.