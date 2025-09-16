Сметната палата праща в прокуратурата част от одита на болница „Лозенец“

Сметната палата изпраща на прокуратурата части от доклада за извършен одит на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Лозенец“ ЕАД за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2023 година.

Одитът обхваща времето на управление на предишното ръководство на болницата, популярна като „Правителствена“.

При съмнение за престъпление одитната институция изпраща одитния доклад или части от него заедно с материалите на Прокуратурата, според чл. 58, ал. 1 от Закона за Сметната палата. До приключване на наказателното производство данни от доклада не бива да се огласяват. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частите, които са изпратени на прокуратурата.

Още няколко институции са сезирани за нарушения, открити при одита на МБАЛ „Лозенец“.

За наличие на данни за вреди и нарушения при изпълнението на бюджета и при управлението на имущество, които не съставляват престъпление (чл. 57, ал. 1 от ЗСП), докладът без частта за прокуратурата е изпратен на Агенцията за финансова инспекция и на Комисията за противодействие на корупцията за извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.

Докладът е изпратен и на министъра на здравеопазването, а в частта му за нарушенията на процедурите в областта на обществените поръчки – на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Одитът на МБАЛ „Лозенец“ бе зaложен в одитната програма на Сметната палата за 2024 г. и обхваща три области на изследване: „Управление и основна дейност“, „Финансово състояние и управление на недвижимите имоти“ и „Планиране и възлагане на обществени поръчки“.

Сметната палата е констатирала следните пропуски, които не са изпратени на прокуратурата и подлежат на публикуване:

1. През одитирания период МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е в тежко финансово състояние

Формира се трайна тенденция дружеството да реализира отрицателен финансов резултат. Общата стойност на натрупаната загуба за минали години е близо 72 млн. лв., като със загубата от 2023 г. надвишава 94 млн. лв. Размерът на собствения капитал на дружеството, вследствие от натрупаните през годините загуби, намалява и е с почти 50 на сто под размера на записания капитал, въпреки двукратното увеличение на капитала през одитирания период с общо 17 млн. лева.

2. Задълженията на лечебното заведение в края на одитирания период се увеличават ( от 17 млн. лева през 2022 г. на 25,8 млн. лева през 2023 г.) и надвишават вземанията, като съществува риск дружеството да не разплаща в срок задълженията си към доставчици и кредитори.

3. Отчетените разходи за 2023 г. се увеличават с близо 4 млн. лева спрямо предходната година – от 58 млн. лева на 62 млн. лв.

4. Наблюдава се трайна тенденция на генериране на загуби и от дейността на Спортно-оздравителния комплекс „Лозенец“ , което се отразява отрицателно на финансовия резултат на лечебното заведение. За ползването на услугите в комплекса се закупуват абонаментни карти, или се заплаща такса за еднократно посещение. Служителите на дружеството ползват безплатно плувен басейн и фитнес, а роднините им – с преференции.

5. Управляваните от МБАЛ „Лозенец“ недвижими имоти са 33 с обща балансова стойност 75, 3 млн. лв., към 31.12.2023 г. В това число са поземлен имот с площ над 168 хил. кв. м. с балансова стойност 14 млн. лв. и 32 сгради с балансова стойност 61 млн. лв. Част от сградите и част от поземления имот не се ползват за дейността на лечебното заведение (ЛЗ), но в същото време генерират разходи за поддръжка, амортизации, данъци и такси.

6. При проведени инвентаризации и при проверка на място по време на одита е установено, че една от сградите, собственост на ЛЗ, не съществува, но не е отписана от баланса на дружеството и за нея се начислени разходи за амортизация, данък сгради и такса смет.

7. През одитирания период са проведени два търга за отдаване под наем на недвижими имоти, но с допуснати нарушения, сред които липса на определена стъпка за наддаване, непосочване на ден, място и час за повторно провеждане на търга, непубликувано решение за търга чрез обявление на интернет страниците на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД в определения срок.

8. Одитният екип е установил, че в лечебното заведение са инсталирани автомати за закуски, напитки и кафе, за които няма сключен договор и не е получаван наем.

9. Установено е още, че са отдавани оборудвани кабинети под наем, като договорите са сключвани без провеждане на търгове. Наемните вноски не са заплащани от всички наематели в договорените срокове, както поради несвоевременното издаване на фактурите от ЛЗ, така и поради забавяне на плащанията от наемателите.

10. През одитирания период са открити и възложени 45 обществени поръчки чрез процедури по ЗОП с обща прогнозна стойност близо 25, 5 млн.. без ДДС, като от тях са проверени 19 процедури с обща прогнозна стойност 7 млн. лева. При проведените открити процедури са допуснати несъответствия с правната рамка, като пропуски в документацията, изтекла валидност на изискуеми документи, сключване на договори след изтичане на законоустановения срок и др.

В резултат на извършения одит Сметната палата е дала една препоръка на министъра на здравеопазването и седем препоръки на изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“.