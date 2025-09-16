Руският собственик на взривения кораб в Бейрут е арестуван у нас

На 5 септември при извършване на гранична проверка на летище „Васил Левски“ в София е задържан 48-годишен гражданин на Кипър, за когото справка в базата данни на Интерпол е показала наличие на червен бюлетин, информира днес шефът на гранично-пропусквателния пункт на летището Здравко Самуилов.

На 6 септември е потвърдено, че задържаният е руският бизнесмен Игор Гречушкин. Той е собственик на товарния кораб, който се взриви на пристанището в Бейрут през август 2020 година. При експлозията загинаха над 200 души, повече от 6000 бяха ранени, а значителна част от ливанската столица беше разрушена. Взривът бе причинен от складиран амониев нитрат и се смята за една от най-големите неядрени детонации в историята.

Гречушкин е пристигнал в България с полет от Кипър, където е пребивавал в последните години. Той е бил обявен за международно издирване по искане на ливанските съдебни власти. Заповедта за ареста му е издадена още на 29 септември 2020 г., малко след експлозията. Предстои решение на съда по искането за екстрадиция на Гречушкин към Ливан.