КС отби топката по случая „Главчев“

Конституционният съд отказа да допусне за разглеждане по същество делото за несъвместимост на председателя на Сметната палата Димитър Главчев. Искането е на депутати от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, които се позовават на заеманите преди това от Главчев премиерски и министерски постове. Конституционните съдии отбиват обаче топката обратно в полето на антикорупционната комисия с мотива, че правомощието в тази насока е нейно, а не тяхно. И напомнят, че Главчев е недосегаем предвид решението на комисията от март, с което твърдяната несъвместимост не е установена, а то не подлежи на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд.

За разглеждане е допуснато все пак аналогично искане срещу избора на заместничката на Главчев в Сметната палата Силвия Къдрева. Основанията при него са обаче други – липса на нужните висше образование и 15-годишен професионален стаж в областта на одита, административното и финансовото право, финансовия контрол, финансите или счетоводството. Освен това депутатите се позовават на предходния пост на Къдрева като член на антикорупционната комисия, която е оправила делото за несъвместимост при Главчев точно преди тя да стане негова заместничка в Сметната палата.

За разглеждане е допуснато и делото срещу избора на Борислав Божинов за председател на Комисията за защита на личните данни. Депутатите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ посочват, че това е станало в нарушение на правото на Европейския съюз относно изискванията за назначения в националните надзорни органи по защита на личните данни. Те включват необходимите квалификации, опит и умения, преимуществено в областта на защита на личните данни, както и опит в управлението на човешки и публични финансови ресурси. Вносителите подчертават обаче, че „управленският опит на Божинов е на ниво ръководител на група в МВР с до двама служители, а професионалният му опит в областта на личните данни е едномесечен курс“.