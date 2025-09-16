Засилват правомощията на антимонополната комисия

Разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията предлага управляващото мнозинство с мотива за присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Оглавеният от Росен Карадимов антимонополен орган ще може вече да прави проверки на място дори само в рамките на изготвян секторен анализ, като при наличие на достатъчно данни за евентуално нарушение пристъпи директно към проверка без образуване на отделно производство.

От телекомите пък КЗК ще може да изисква трафични данни при разследване на картели въз основа на съдебно разрешение. Сега такива данни се предоставят само на службите за нуждите на националната сигурност, за предотвратяване на тежки престъпления или за извънредни и животозастрашаващи обстоятелства. Антимонополната комисия ще може обаче да ги изисква и за разобличаване на картели или манипулиране на обществени поръчки.

Разширява се и обхватът на забранените нелоялни търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. За нарушение, подлежащо на санкциониране с до 10 % от оборота, ще се смята „всяко действие или бездействие на купувач в отношенията с доставчик във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти, ако е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на доставчика“.

Въвеждат се нови административни изискванията за одобряване на сделките по концентрация. Участник в картел пък ще може да мине с по-ниска санкция въз основа на споразумение, ако се признае за виновен дори на късен етап от антикартелното производство. Целта е както стимулиране на предприятията да разкриват картели, така и пестене на усилия и средства при обжалване актовете на комисията по съдебен ред.