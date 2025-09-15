Тежка катастрофа с 1 загинал на „Ботевградско шосе“

Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард „Ботевградско шосе“ край популярен автосервиз.

Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка. На място е установено, че е катастрофирал автомобил, който се е забил в дърво. Иофьорът е загинал, екипът на „Спешна помощ“ е констатирал смъртта му. Към момента няма данни за самоличността му.

Колата направо е била разполовена от силния удар. Според неофициална информация тя се е движила с над 200 км в час. От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали.

Водачът е загубил контрол и е самокатастрофирал. По случая тече разследване.