Отказаха екстрадиция на руснак, обвинен в ОПГ измама

Отказ да бъде екстрадиран постоянно пребиваващ у нас руски гражданин постанови окончателно апелативният съд във Варна. Рубен А. е търсен от Москва по обвинение за измама в особено големи размери, извършена от организирана престъпна група. Съдебният състав е мотивирал отказа за екстрадиция с недоверие в гаранциите на руската страна за спазване изискванията на международното право, което поражда опасност издирваният да бъде подложен на изтезания. Той пък твърди, че срещу семейството му се провежда репресия с цел отнемане на имуществото им.

Руснакът е обявен от руските власти за международно издирване, като му е наложена задочно мярка за неотклонение задържане под стража. Разследвани по същото дело са и родителите му, като баща му е задържан, а окръжният съд във Варна е отказал екстрадицията на майка му. Прокуратурата е на обратното мнение и за двамата, позовавайки се на договора за правна помощ с Русия от 1975 г.

Генералната прокуратура на Русия е дала писмени гаранции, че няма за цел преследване по мотиви, свързани с расова принадлежност, вероизповедание, националност или политически възгледи, че ще бъдат предоставени всички възможности за защита на обвиняемия, няма да бъде подлаган на мъчения, жестоки, безчовечни, унижаващи достойнството третиране или наказания.

Апелативният съд във Варна указва обаче, че в случая е приложим не двустранният договор, а Европейската конвенция за екстрадиция. Посочено е, че след началото на войната в Украйна членството на Русия в Съвета на Европа е прекратено и тя престава да е страна по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Освен това Русия е прие и специален закон, според който решенията на Европейския съд по правата на човека не подлежат на изпълнение. Припомнен е и последният доклад на „Амнести Интернешънъл“, разкриващ изтезания на задържани в Руси, което прави несигурно правото на справедлив процес.

„Съображенията на настоящия състав са в унисон с решения на съдилища в страните-членки на Съвета на Европа, които отхвърлят искания за екстрадиция поради липса на доверие във волята на Руската федерация да изпълни задълженията си по международното право, съмнение в спазване на принципа за върховенство на правото и невъзможност за наблюдение върху дадените гаранции. Съществено обстоятелството е и отстраняването на Русия през 2022 г. от Съвета по правата на човека към ООН, с което се препятства всякаква възможност за разследване на твърдения за нарушени човешките права“, мотивира се съдът.