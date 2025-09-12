Благомир Коцев определи обвиненията срещу него от типа „една жена каза“

Делото срещу мен е от категорията „една жена каза“- това заяви днес пред съда кметът на Варна Благомир Коцев. Коментарът му е по повод повдигнатите му обвинения за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления и поискан подкуп.

Коцев поиска от Софийския градски съд да го пусне от ареста, за да се върне при семейството си, но и за да могат варненци да видят своя кмет на работното му място. Все още съдът не е преценил аргументите на двете страни по делото.

Според защитата на варненския кмет, прокуратурата не цели разследване на евентуално престъпление, а ползва делото и настоява за задържането му, за да може да се стигне до отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет.

„Срокът за задържането на кмета не е неразумен. Той е в ареста от два месеца. Максималният срок за задържане е осем месеца“, коментираха от държавното обвинение. Според прокуратурата Коцев не трябвало да е в кметския кабинет, за да могат спокойно да бъдат разпитани неговите подчинени.

Защитата на Коцев попита защо все още не е разпитан бившия заместник на Благомир Коцев – Диан Иванов. Както е известно, тезата на обвинението се базира на неговите показания, както и тези на Пламенка Димитрова от Варна. Иванов на два пъти заяви, че иска да даде показания, за да разкаже, че е дал тези свои свидетелства под натиск.

От прокуратурата обявиха, че той не е толкова важен и че все някога ще го разпитат.

Следващата седмица Апелативният съд- София ще вземе окончателно решение дали Коцев ще остане в ареста.