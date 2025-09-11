Българският модел – последни по дълголетие, челници по здраве

Нищо ново – България е с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз по данни на Евростат за миналата година. При средно равнище за Европейски съюз 81,7е години, тук го докарваме до 75,9 години, като предпоследни са румънците със 76,6 години среден живот. В повечето страни продължителността на живота е по-висока от средната за ЕС и се повишава спрямо миналата година.

Добрата новина е, че България е напред в класацията за преживяемост в сравнително добро здравословно състояние, като заема сборно третото място – второ при жените и пето при мъжете. Ще рече – живеем малко, но в добро здраве, реванширайки се на челниците по дълголетие.