Предотвратиха финансова измама срещу голям инвеститор у нас

Правосъдният министър Георги Георгиев разкри днес на брифинг в Министерски съвет, че е бил предотвратена финансова измама, насочена срещу голям инвеститор в България. „Предотвратихме удар срещу голям инвеститор у нас“, заяви Георгиев.

Той разкри, че става въпрос за водеща мултинационална голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие. По неговите думи компанията дава поминък на над 90 служители и изгражда завод в Плевен за над 60 млн. евро.

„През юни от българо-френската компания ни сезираха със сигнал до момент, в който дават данни за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лева, блокирани парични средства по сметките на компанията. Нашите действия – на правителството, на иституциите и на съдебната система чрез инстанционния контрол, в крайна сметка доведоха до предотвратяване на ощетяването на компанията в особено големи размери“, посочи Георгиев.

Той разкри, че случаят стигнал до Районния съд в Козлодуй, където след отвод на двама съдии, трети магистрат издал заповед за незабавно изпълнение. „Впоследствие, след нарушения и от страна на частен съдебен изпълнител, сумата е запорирана. Предлагам на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания – отнемане на правоспособността за срок от три години на помощник-нотариуса в София. В крайна сметка сумата от 5 милиона лева беше освободена, а компанията може спокойно да продължи дейността си в България“, разкри Георгиев.