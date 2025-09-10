Кабинетът пусна за продажба през „Холзинг БДЖ“ ценни държавни имоти в София

Министерският съвет е дал съгласие „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде имоти в столичния район „Надежда“ София, индустриална зона „Илиянци-запад“. Условието е продажбата да се извърши чрез пряко договаряне на цена не по-ниска от определената от независим оценител, която може да се окаже далеч по-ниска от пазарната.

Мотивът за приватизацията е мъгляв – при строителството на Северната скоростна тангента в част от тези имоти била изградена временна пътна връзка, която впоследствие станала постоянна част от транспортната инфраструктура на кв. „Илиянци“. Това означава на практика, че прилежащите имоти са с актуална и перспективна улична регулация, което повишава драстично цената им.

Същевременно кабинетът предоставя безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот – публична държавна собственост в Русе, който да бъде включен в изграждането на интермодален терминал в Северния централен район на планиране. НКЖИ получава безвъзмездно и управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция „Митници“ – Митница Русе, но са с отпаднала необходимост.

С решениета на кабинета се отчуждават имоти – частна собственост, необходими за изграждането на Югоизточния обход на Пловдив), включително в селата Ягодово и Брестник в община Родопи. Пътната отсечка ще е с габарит Г20 – с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети.

Проектът е обявен за обект с национално значение. Той е от изключително значение за облекчаване и извеждане на транзитния поток извън град Пловдив и запазване на жизнената и екологична среда на жителите и безопасността им, както и безпроблемното преминаване на транзитния трафик.