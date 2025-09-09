Пияни украинци налетяха на полицаи в „Слънчака“ заради скоби на джипа им

Пияни украинци влязоха в сблъсък с полиция в курорта Слънчев бряг заради неправилно паркиран автомобил. Според информация на бургаската дирекция на МВР , на 7 септември около 21:48 часа, екип на Районно управление-Несебър бил изпратен да окаже съдействие на служители по контрол на паркирането към фирма „Слънчев бряг“ АД. Те изпълнявали задълженията си по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята пред хотел „Рива“.

На място полицаите заварили група рускоговорящи туристи, които обиждали служителите на „Слънчев бряг“ АД и им пречели да поставят нови скоби на гумите на автомобил-нарушител – джип с украинска регистрация.

На туристите им било обяснено, че при неправилно паркиране водачът може да заплати глобата или, ако откаже и репатриране, да му бъде съставен акт.

Вместо да се съобразят със закона, украинците реагирали агресивно и арогантно, като продължили да обиждат полицаите и служителите, отговарящи за паркирането. Те насочвали телефоните си с включена светлина в лицата им и отправяли заплахи, че ще подадат сигнал в прокуратурата.

Полицаите пристъпили към задържане на най-агресивния от групата – 39-годишен украински гражданин. Той обаче рязко замахнал да удари един от полицаите, което наложило решителна намеса и му били сложени белезници. Това още повече ожесточило украинеца, който не спрял да сипе закани и псувни към униформените. Той е задържан за срок от 24 часа, по случая е образувано бързо производство.