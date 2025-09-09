ДСБ с подписка за руския имот на язовир Искър

ДСБ откри подписка за възстановяване на държавния контрол върху владяния от Русия имот от 11 дка. на брега на язовир „Искър“. Стартът на подписката е символично определен за 9 септември пред останките от монумента на Червена армия. Имотът попада във втори пояс на санитарно-охранителната зона към язовира, който е основен източник на питейна вода за София, което партията счита за недопустимо предвид определянето на България за враждебна на руската федерация държава.

За имота се разбра едва през 2023 г. от разследване на „Свободна Европа“, като от започналата уж проверка от ДАНС не са оповестени резултати. През юли общинският съветник от ПП–ДБ Бонка Василева повдигна отново въпроса с официални запитвания до МВР, ДАНС, МОСВ, Агенцията по вписванията, Район „Панчарево“ и Областна администрация – София. Според Василева институциите от години разполагат с информация за статута на имота, но липсват действия по установяване на държавния контрол и юридическо уреждане на собствеността. бездействието на властта лъсна и при организираното от председателя на ДСБ и ротационен председател на парламентарната комисия за контрол над службите Атанас Атанасов изслушване на ръководството на ДАНС по темата.

Руските претенции върху имота звучат нелепо, стъпвайки единствено на дипломатическа нота, според която теренът е предоставен за ползване през 50-те години на миналия век като “подарък от Георги Димитров за руския народ“. Няма обаче документи за прехвърляне на вещни права, поради което руснаците правят опит през 2007 г. да се се снабдят с нотариален акт въз основа на обстоятелствена проверка за придобивна давност. В периода 2010–2023 г. са водени дипломатически преговори в тази насока, но Руската федерация така и не представя документи за доказване на претенциите си.